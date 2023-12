Haushaltskonsum: Die Österreicher haben im Sommer mehr eingekauft

Die Mengen der Frischwareneinkäufe sind heuer im dritten Quartal deutlich gestiegen, das zeigt eine Auswertung von AMA-Marketing, bei der 2800 Haushalte ihre Einkäufe dokumentieren. Die Einkäufe zwischen Juli und September lagen um 8,7 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum.

Die Frischwareneinkäufe der heimischen Haushalte lagen heuer im Zeitraum Jänner bis September im Lebensmitteleinzelhandel mengenmäßig auf dem Niveau des Vorjahres und damit auch der Zeit vor Beginn der Corona-Krise. Laut den jüngsten Auswertungen stiegen die Ausgaben in den ersten drei Quartalen um 12,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die steigenden Umsätze bei Haushaltseinkäufe im diesjährigen Sommer lassen darauf schließen, dass sich Konsumenten vergleichsweise mehr als sonst zu Hause versorgt haben - vermutlich aufgrund der Teuerung - schätzt die AMA. Besonders deutlich war der Anstieg bei Fruchtjoghurts, Milchdrinks und Frischedesserts (plus 15,7 %), Fleisch und Geflügel (plus 12,7 %) sowie Obst (plus 8,9 %) und Gemüse (plus 10,4 %).

Die durchschnittlichen Preise gingen im Laufe des Jahres zurück, lagen aber immer noch um acht Prozent höher als im Vorjahr. Weiter bergauf geht der Trend bei Aktionskäufen, die bei Fleisch im dritten Quartal ein Rekordniveau von 45 Prozent erreichten. Aber auch bei Käse, Gemüse und Fertiggerichten fanden sich mehr Aktionsartikel im Einkaufskorb. Insgesamt fließt jeder dritte Euro in ein Aktionsprodukt.

127 Prozent Preisunterschied

Die Arbeiterkammer Steiermark erhebt seit vielen Jahren die Preise von Produkten des täglichen Bedarfs. Die aktuelle Erhebung zeigt ein leichtes Absinken der Lebensmittelpreise, nachdem sie in den vergangenen beiden Jahren um 30 Prozent gestiegen sind. Für den Warentest wurden 631 Produkte bei acht Supermärkten und Diskontern in den Kategorien Marken-, Billig- und Bioprodukte erhoben. Bei den Billigprodukten handelt es sich um die Eigenmarken der Handelsketten (Clever, S-Budget, Uni pur usw.), bei den Bioprodukten um solche, die ein anerkanntes Gütesiegel (AMA Bio-Siegel, Bio Austria Gütesiegel usw.) haben und bei den Markenprodukten um anerkannte Handelsmarken (Milka, Schärdinger, Stainzer usw.).

Die identen Warenkörbe liegen bei 24,92 Euro für Billigprodukte, bei 45,75 Euro für Markenprodukte und bei 56,70 Euro für Bioprodukte. Damit beträgt die Preisschere heuer 127 Prozent. Die Billiglinie sank im Durchschnitt um 8,18 Prozent und die der Bioprodukte um 1,84 Prozent. Die Preise der Markenprodukte haben um 4,98 Prozent zugelegt. Es ist aber anzumerken, dass einige Produkte teurer und andere wiederum günstiger geworden sind: So ist beispielsweise 1 Liter Orangensaft um 16 Cent (8,08 Prozent) teurer geworden. Der Preis für 250g Teebutter hingegen sank um 2,31 Prozent. "Der Vergleich der Preise und ein Wechseln zwischen den Produkten der einzelnen Warenkörbe lohnt sich", sagt AK-Marktforscher Josef Kaufmann.

