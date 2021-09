Haushaltsenergie wurde um 15,2 Prozent teurer

Die Energiepreise für die österreichischen Haushalte waren im August um 15,2 Prozent höher als ein Jahr davor. Teurer wurden vor allem Treibstoffe und Heizöl. Superbenzin kostete um 24,8 Prozent mehr, Diesel um 21,4 Prozent. Das geht aus dem von der Österreichischen Energieagentur errechneten Energiepreisindex hervor.

Die Preise für Heizöl lagen im Jahresabstand zwar um 30,1 Prozent höher, die Preissteigerungen der vergangenen Monate kamen im August aber zum Stillstand: Gegenüber dem Vormonat Juli sank der Heizölpreis leicht um ein Prozent, hieß es von der Energieagentur.

Der Hochspannungsnetz-Betreiber Austria Power Grid (APG) teilte gestern mit, dass von Mitte Mai bis Ende August der Stromverbrauch in Österreich bilanziell gesehen zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen gedeckt worden sei. Dass die erneuerbaren Quellen so viel Strom lieferten, lag laut APG-Vorstand Gerhard Christiner an der guten Wasserführung. Der Strompreis im Großhandel lag im August um 130 Prozent über dem Niveau des Vorjahres.