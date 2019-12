Hauser eröffnet Tech-Center in St. Martin

Drei Millionen Euro hat der Kältespezialist investiert. Das Tech-Center ist auf die Weiterentwicklung von umweltfreundlichen und effizienten Kälteanlagen ausgerichtet. "Mit dieser Investition haben wir eines der besten Kühlmöbel-Labors in Europa gebaut", sagt Geschäftsführer Thomas Loibl.

Das Tech-Center umfasst neben modernen Büro- und Sozialräumen Testplätze für Kühlmöbel, einen Akustik- und Technikraum sowie Montageboxen für mechanische Aufbauten und Überprüfungen. Die Kälteanlage wurde so konzipiert, dass sie zur Kühlung der Klimaräume und zur Beheizung der neuen Büroräume genutzt werden kann. Laut Loibl stärkt die Investition die Wettbewerbsfähigkeit und die Marktposition.

Das Familienunternehmen mit Sitz in Linz ist Kältetechnik-Komplettanbieter für den Lebensmittelhandel und die Industrie. Gefertigt wird an den Standorten St. Martin/Mühlkreis und Kaplice in Tschechien. Im Wirtschaftsjahr 2019 (per 31.3.) erzielten 1100 Mitarbeiter einen Umsatz von 292 Millionen Euro und eine Exportquote von 84 Prozent.