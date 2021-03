Hausdurchsuchung bei der Energie AG Umweltservice

Im Zuge dessen wurden auch Räumlichkeiten der Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH am Standort Hörsching durchsucht, hieß es in einer Aussendung.

Die Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH wirkt an der Aufklärung aktiv mit und habe gegenüber der BWB volle Kooperationsbereitschaft zugesichert.

In der BWB heißt es auf OÖN-Anfrage, es bestehe der Verdacht, dass mehrere Unternehmen im Bereich Abfallwirtschaft gegen kartellrechtliche Vorschriften über einen längeren Zeitraum verstoßen haben. Die Firmen werden verdächtigt, Preisabsprachen gemacht zu haben, den Markt unter sich aufgeteilt und sich auch bei Ausschreibungen abgesprochen zu haben.

Die Hausdurchsuchungen hätten am Dienstag begonnen und seien noch nicht abgeschlossen, so eine BWB-Sprecherin zu den OÖNachrichten. Betroffen seien Unternehmen in Oberösterreich, Niederösterreich, Kärnten, Salzburg, Steiermark und Wien. An mehr als 20 Standorten seien BWB-Beamte aufgetaucht. Insgesamt 100 Ermittler sind an der Aktion beteiligt, 30 von der BWB und 70 vom Bundes- bzw. Landeskriminalamt.

Ungefähr 300 Unternehmen sind auf dem Markt für Abfallwirtschaft aktiv in Österreich. Neben einigen überregional agierenden Marktteilnehmern, sind viele kleinere Unternehmen im regionalen Raum tätig.

Das Abfallaufkommen lag in Österreich bei ca. 66,5 Millionen Tonnen im Jahr 2018 mit einer steigenden Tendenz im Vergleich zu den Vorjahren. Die Branche erzielte einen Gesamtumsatz in Höhe von 5,16 Milliarden Euro im Jahr 2018. Davon weisen die sechs größten Unternehmen gemeinsam einen Umsatz von ca. zwei Milliarden Euro auf.

Artikel von Hermann Neumüller Redakteur Wirtschaft h.neumueller@nachrichten.at