Haus im Grünen ist die Immobilie des Jahres

Für 2022 rechne man damit, dass sich dieser Aufwärtstrend fortsetze.

Obwohl das Angebot an Wohnimmobilien in Wien rasant steigt und der Nachfrage bereits entspricht, haben sich Immobilien auch hier weiter verteuert. Die Bauleistung dürfte sich, bedingt durch knappen Baugrund und den weiterhin hohen Baukosten, in den nächsten Jahren jedoch verlangsamen. Ein Investment in eine Wohnimmobilie sei deshalb sowohl für Anleger als auch Eigennutzer weiterhin attraktiv, so s Real.