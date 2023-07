Hauptversammlung der voestalpine startete verspätet

Der schwere Verkehrsunfall auf der Westautobahn bei Ybbs führte zu einem verspäteten Beginn der Hauptversammlung der voestalpine AG im Linzer Design Center. Der Stimmrechtsvertreter und Präsident des Interessensverband der Anleger (IVA), Florian Beckermann, steckte im Stau. Üblicherweise vertritt der Stimmrechtsvertreter hunderte Aktionäre, die ihr Stimmrecht an ihn abgetreten haben, insofern kommt dem Vertreter bei den späteren Abstimmungen eine nicht unbedeutende Rolle zu. - Wobei die Kernaktionäre Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, der Mitarbeiterstiftung und der Oberbank mit insgesamt 37 Prozent durch eigene Teilnehmer vertreten sind.

Um 10.15 Uhr ging es los und es startete mit der üblichen Vorlesung der Paragrafen und Formalien. Aufsichtsratschef und Sitzungsführer Wolfgang Eder würdigte auch seinen verstorbenen Vorgänger Joachim Lemppenau, der mehr als 20 Jahre im Aufsichtsrat tätig war.

Gegen 10.35 Uhr begann Vorstandschef Herbert Eibensteiner mit seinem Bericht über das Geschäftsjahr, das Rekorde bei Umsatz, Ergebnis, Eigenkapital und der niedrigsten Verschuldung seit 2007 beendet werden konnte, so seine Zusammenfassung.

Eibensteiner sprach auch ausführlich über die nötige und bereits eingeleitete Dekarbonisierung der Produktion und sagte warnend, dass die Stromkosten sich in den Weltregionen sehr unterschiedlich darstellen würden und das Unternehmen entsprechend seine Planungen für die einzelnen Verarbeitungsschritte gestalten werde. Die erste Phase bedeute, dass zwei Hochöfen ersetzt werden und in Linz und Donawitz jeweils ein Elektrolichtbogenofen errichtet wird. Das bedeute eine Produktion von 2,5 Millionen Tonnen grünen Stahl ab 2027 - wobei "Grüner Stahl" eine um 30 Prozent reduzierte CO2-Belastung bedeute. In der Phase 2 - irgendwann nach 2030 - solle in Linz ein zweiter E-Ofen entstehen, jener in Donawitz ausgebaut werden. Das sollte zu vier Millionen Tonnen mit (gegenüber heute) 50 Prozent weniger CO2-Emissionen führen. Dann bliebe ein letzter Hochofen in Linz, um den zu ersetzen, dazu braucht es einen Technologiesprung. "Da wird es ein bisserl kompliziert", so der Vorstandschef. Dazu bräuchte es eine wasserstoffbasierte Technologie. Dann ging Eibensteiner auf die technischen Möglichkeiten auf dem Weg dorthin ein. Spätestens 2050 sollten sieben Millionen Tonnen emissionsfrei hergestellt werden.

Es gehe um die beste Technologie, die beste Kostenstruktur. Das kann in Europa sein, kann aber auch außerhalb Europas sein, sagt Eibensteiner. Zur zeitlichen Dimension führte der Vorstandschef aus, der Aufsichtsrat habe das Go erteilt. Die Förderinstrumente wurden eingereicht, im September solle es eine Entscheidung geben, im Herbst erfolge auch die Angebotsprüfung und noch heuer sollen die Aufträge vergeben werden.

Der Vorstandschef sagte den Aktionären - von denen viele aus der Region kommen und auch etliche früher im Unternehmen gearbeitet haben - dass sich mit den Investitionen auch die Silhouette des Unternehmens in Linz verändern werde. Der Elektrolichtbogenofen werde höher als das Stahlwerk.

Ab 11.30 Uhr ging es in die Generaldebatte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Sigrid Brandstätter stellvertretende Leiterin Ressort Wirtschaft Sigrid Brandstätter

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. voestalpine Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.