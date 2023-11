Haselsteiner über Benkos Signa: "Einige Fehler haben Spuren hinterlassen"

Hans Peter Haselsteiner gab am Freitag bekannt, dass sich Benko tatsächlich aus dem Beirat der Signa Holding zurückziehen werde. Der deutsche Sanierungsexperte Arndt Geiwitz soll als eine Art Generalbevollmächtigter den Konzern lenken. Das hatten prominente Investoren, darunter Haselsteiner, zuvor in einem Brief an Benko gefordert. Über die Beweggründe spricht Haselsteiner mit den OÖNachrichten. Der begabte Benko habe die Gruppe über Jahrzehnte aufgebaut, müsse aber