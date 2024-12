Hartes Jahr für Start-ups: Geld sprudelt nicht mehr

Holz-Hybrid-Mehrfamilienhäuser, die in einem digital gesteuerten Werk mit 50 Robotern gebaut und schlüsselfertig übergeben werden: Mit diesem Geschäftsmodell konnte das deutsch-österreichische Start-up Gropyus heuer die Geldgeber überzeugen. Das Unternehmen mit Zentrale in Wien und Standorten in Berlin, Baden-Württemberg und Steinhaus bei Wels hat sich im Oktober 100 Millionen Euro von Investoren geholt und damit die größte Finanzierungsrunde 2024 in Österreich gestemmt.