"Harter Verteilungskampf" in Frühjahrslohnrunden

In der Elektro- und Elektronikindustrie ging es mit den Verhandlungen los.

Den Anfang machte die Elektro- und Elektronikindustrie (EEI): Gestern, Mittwoch, begann in Österreich die industrielle Frühjahrslohnrunde. Die Gewerkschaften Pro-Ge und GPA erwarten "sehr intensive Kollektivvertragsverhandlungen in allen Branchen und einen harten Verteilungskampf". Sie verweisen auf Preissteigerungen und stellen klar: "Ordentliche Lohn- und Gehaltserhöhungen stehen ganz oben auf dem Forderungsprogramm."

In Summe gehe es um rund 130.000 Beschäftigte in der Industrie, heißt es von den Gewerkschaften. 60.000 sind es in der Elektro- und Elektronikindustrie. Für diese Branche forderten die Gewerkschaften gestern zum Start der Verhandlungen 12,9 Prozent höhere Löhne und Gehälter. Traditionell wird bei den Kollektivvertragsverhandlungen die Teuerungsrate der vergangenen zwölf Monate als Basis hergenommen. Diese liegt laut den Gewerkschaften mit Februar bei 9,5 Prozent. Im Vorjahr lag die Jahresinflation bei 8,6 Prozent.

Nach der EEI beginnen die Verhandlungen für die rund 8000 Beschäftigten der Papierindustrie (20. März), für die Textilindustrie (21. März, 7500 Beschäftigte) und für die knapp 50.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der chemischen Industrie (14. April). Den Abschluss der industriellen Frühjahrsrunde bildet die Glasindustrie mit rund 7000 Beschäftigten und einem Verhandlungsstart im Mai.

