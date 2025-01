Hart umkämpft: Welche Akteure bei KI mitmischen

5,7 Milliarden US-Dollar: So groß ist Analysten zufolge der Markt für generative künstliche Intelligenz – also solche, die Texte, Bilder oder Videos erschaffen kann. Bis 2030 soll dieser Markt auf 36 Milliarden Dollar wachsen. Mitnaschen am Kuchen wollen viele. Ins Rollen gebracht hat KI in der breiten Öffentlichkeit die US-Firma OpenAI mit der Anwendung ChatGPT im Jahr 2022. Technisch gilt das Unternehmen als Gradmesser in der Branche, wenngleich viele Führungskräfte gegangen sind und