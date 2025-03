Haribo erweitert sein Werk in Linz

Der Süßwarenhersteller Haribo hat sein Werk in Linz um 2100 Quadratmeter Produktionsfläche erweitert. Das wurde am Montag via Aussendung bekannt gegeben. Die Produktionskapazität erhöht sich dadurch um rund ein Drittel. Grund ist laut eigenen Angaben die gestiegene Nachfrage im In- und Ausland. Eine Investitionssumme nannte Haribo nicht. Auch in Energieeffizienzmaßnahmen wurde investiert: Eine Lüftungsanlage soll den Energieverbrauch senken. Das Dach soll in den kommenden Jahren mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden.

Das Süßwarenwerk, in dem 400 Mitarbeiter beschäftigt sind, gibt es seit 1975. Seit 1989 gehört es zu Haribo. Beliefert werden die Märkte Österreich und die Schweiz, exportiert wird auch nach Italien, Frankreich, Großbritannien und Asien.

Haribo mit Sitz im deutschen Grafschaft beschäftigt weltweit mehr als 7000 Mitarbeiter und betreibt 16 Produktionsstandorte in elf Ländern. Im Sommer wurde bekannt, dass 300 Millionen Euro in das Süßigkeitenwerk im deutschen Neuss investiert werden sollen.

