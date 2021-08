Hargassner kauft in Polen zu

Der Innviertler Heizkesselerzeuger Hargassner mit Sitz in Weng (Bez. Braunau) hat zugekauft: Das Unternehmen Rakoczy Stal mit Sitz in Polen wird in die Hargassner-Unternehmensgruppe integriert. Das hat das Familienunternehmen heute, Montag, per Aussendung bekannt gegeben. Zum Kaufpreis macht Hargassner keine Angaben.

Bei Rakoczy Stal sind 75 Mitarbeiter beschäftigt, das Unternehmen ist auf die Produktion von Pelletsheizungen, hauptsächlich für den osteuropäischen Raum, spezialisiert. Einen Rakoczy-Umsatz nennt Hargassner auf Nachfrage nicht. Rakoczy bleibt als eigenständiges Unternehmen erhalten.

Mit dem Zukauf will Hargassner seine Präsenz in Osteuropa weiter ausbauen: Man sehe in diesem Markt großes Potential, heißt es dazu aus dem Unternehmen. Im Vorjahr hat Hargassner, wie berichtet, den Konkurrenzen Gilles aus Gmunden übernommen und als Hargassner Industries in die Gruppe integriert. Auch Gilles ist in Ost- und Südeuropa aktiv.

Der Hargassner-Umsatz lag 2020 bei mehr als 100 Millionen Euro. Hargassner zählt zu den größten Heizkesselherstellern Österreichs: Im Vorjahr 2020 wurden 14.000 Stück verkauft. Für heuer rechnet man im Unternehmen mit einer Steigerung. Die Exportquote liegt bei 75 Prozent: Heizkessel werden bis Japan und Neuseeland verkauft.