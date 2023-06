Hans Böhm: Ein Heineken-Urgestein führt künftig die Brau Union

Seit 2022 beliefert die Brau Union in Linz und Umgebung ihre Kunden mit vier CO2-neutralen Biogas-Lkw.

Hans Böhm macht sich einen Traum wahr: Er wird künftig in seinem Lieblings-Ferienland seinen Arbeits- und Lebensmittelpunkt haben: Österreich bzw. Linz. Der Managing Director von Heineken Niederlande, der seit 20 Jahren im Konzern arbeitet und dessen Familie seit Jahrzehnten eine Ferienwohnung in Tirol hat, wird im Herbst Klaus Schörghofer als Chef des niederländischen Getränkekonzerns in Österreich folgen.

Dieser verlässt das Unternehmen mit Österreichzentrale in Linz nach "unterschiedlichen Auffassungen" über die weitere Geschäftsentwicklung. Schörghofer hatte sein Amt im Mai 2020 angetreten.

Der 51-jährige Böhm begann als Trainee in der Heineken-Gruppe und hatte anschließend verschiedene Positionen im Marketing und Vertrieb inne. Zuletzt war Böhm Landeschef von Heineken Niederlande und als solcher für den Aufbau des Markenportfolios und für Markteinführungen verantwortlich.

Der laut Mitarbeitern gut Deutsch sprechende "Bohm" (so spricht er selbst seinen Namen aus) wird im Sommer mit seiner Frau nach Linz übersiedeln. Er gilt als kontaktfreudiger Manager, der durch seine Aufgabenbereiche (Marketing und Innovation) im Konzern recht gut bekannt ist.

Zu seiner bisherigen Karriere: 2004 ging Böhm, heute Vater dreier erwachsener Töchter, nach Ägypten, wo er zuerst als Marketing Director und später als Commercial Director bei Al Ahram tätig war. Fünf Jahre später wurde er, zurück in den Niederlanden, Innovation Manager für die Region Europa, bevor er dann eben zu Heineken als Marketingchef kam. In dieser Position verantwortete er einen großen Markenrelaunch sowie die Radler-Einführung unter der Marke Amstel, teilt das Unternehmen mit. Ab 2013 widmete er sich der Entwicklung des Cider-Portfolios und war für die globale Einführung ausgewählter Cider-Marken zuständig.

Böhm in einer ersten Reaktion zu seiner Bestellung: "Ich freue mich, ab September die Geschäfte der Brau Union Österreich zu leiten – immerhin handelt es sich um den stolzen Marktführer in Österreich, in dem Land, das meine Familie als zweite Heimat betrachtet."

Die Brau Union Österreich ist seit 2003 Teil des Heineken-Konzerns mit 35 Milliarden Euro weltweiten Umsatzes. Unter ihrem Dach werden 15 Biermarken gebraut: Österreichweit erhältliche wie Gösser, Edelweiss und Schlossgold und regionale wie Zipfer, Puntigamer, Wieselburger, Kaiser oder Fohrenburger. Böhm wird für 2700 Mitarbeiter verantwortlich sein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Ulrike Rubasch Redakteurin Wirtschaft Ulrike Rubasch