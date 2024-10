Handwerkerbonus: Bisher 23 Millionen Euro ausbezahlt

Von den bis Mitte der Woche eingegangenen Anträgen bei der Buchhaltungsagentur des Bundes (BHAG) seien bereits 78,8 Prozent bearbeitet worden, teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Rund 23 Millionen Euro seien schon ausbezahlt. Für die Jahre 2024 und 2025 stehen insgesamt 300 Millionen Euro zur Verfügung.

Durchschnittlich 800 Euro an Förderung

Mit der Aktion will die Regierung die Bauwirtschaft stärken und Anreize für die Beauftragung von Handwerksleistungen schaffen. Die durchschnittliche Förderhöhe liegt den Angaben zufolge bei rund 800 Euro. Das entspreche einer geförderten Arbeitsleistung von knapp 4000 Euro. Besonders häufig würden Rechnungen für Tischlerarbeiten, Malerarbeiten sowie Gas- und Sanitärtechnik eingereicht. "Diese Unterstützung schafft einen wichtigen Anreiz für Investitionen in qualitativ hochwertige Handwerksarbeiten", betonte Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) in der Aussendung.

Oberösterreich an zweiter Stelle

Die meisten Anträge stammten bisher aus Niederösterreich (rund 25.300), Oberösterreich (rund 21.600) und der Steiermark (rund 13.400). Anträge, die noch das Jahr 2024 betreffen, können bis zum 28. Februar 2025 eingereicht werden, um eine Stauung zum Jahresende hin zu vermeiden, wie das Ministerium erklärte.

Mit dem Handwerkerbonus bekommen Privatpersonen eine Förderung für durchgeführte Arbeitsleistungen rund um den privaten Wohn- und Lebensbereich. Es können 20 Prozent der Arbeitskosten bis zu einer Förderhöhe von heuer 2000 Euro - und 2025 dann nur noch 1.500 Euro - pro Person und Wohnadresse zurückerstattet werden. Pro Person und Kalenderjahr kann laut Ministerium nur ein Antrag (gegebenenfalls mit mehreren Rechnungen) gestellt werden.

