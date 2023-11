Handwerk im Porträt: "Ich mag es, mit den Händen etwas zu schaffen"

Was an ihrem Beruf besonders sei, sei die Möglichkeit, mit den eigenen Händen etwas zu schaffen, sagt Tischlerin Elisabeth Mayringer – und spricht damit auch anderen Gewinnern des Handwerkspreises, verliehen von der Wirtschaftskammer OÖ, aus der Seele. Betriebe bzw. Projekte wurden in vier Kategorien (Tradition & Moderne, Nachhaltigkeit, Kooperation, Innovation & Digitalisierung) prämiert.