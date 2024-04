Handelsvolumen: Rückgang in Europa stärker als in anderen Regionen

Heuer soll das Wachstum 2,6 betragen, sagte die WTO in ihrer am Mittwoch in Genf präsentierten Prognose voraus.

Damit zeichnet die Organisation ein pessimistischeres Bild als noch im Oktober. Damals war sie von plus 0,8 Prozent für 2023 und plus 3,3 Prozent für 2024 ausgegangen.

"Der Rückgang von 2022 auf 2023 war größtenteils auf Europa zurückzuführen", sagte WTO-Chefökonom Ralph Ossa. Die Entwicklung des Handelsvolumens in Europa lag hinter den meisten anderen Regionen. Im Vorjahr sanken Europas Exporte um 2,6 und die Importe um 4,7 Prozent. Heuer wird mit einem Exportwachstum von 1,7 Prozent und fast unveränderten Importen gerechnet.

Hohe Energiepreise und die Inflation dämpften 2023 die globale Nachfrage nach Industriegütern. Die WTO erwartet, dass der Inflationsdruck nachlässt. Damit könnten die Reallöhne steigen, und die Nachfrage könnte besonders in reicheren Ländern anziehen. Die Prognose steht jedoch unter Vorbehalt. Die WTO verwies auf Risiken wie Kriege, geopolitische Spannungen und Unsicherheit über wirtschaftspolitische Maßnahmen.

