Handelsstreik am Wochenende noch abwendbar?

Nach den Eisenbahnern könnte den Österreichern der nächste Streik ins Haus stehen, und zwar am 2. und 3. Dezember, also Freitag und Samstag dieser Woche, und zwar im Handel. Der oberösterreichische Spartenobmann der Wirtschaftskammer, Ernst Wiesinger, hält es für "durchaus möglich", dass es zum Streik kommt. Er findet diese "Drohgebärden" zwar "nicht angebracht und auch nicht sinnvoll", da sie zu keiner Besserung der Lage führen würden, signalisiert jedoch Verständnis, dass die 430.000 Beschäftigten des Einzel-, Groß- und Kfz-Handels ein Recht auf Teuerungsausgleich haben.

Die Gewerkschaft fordert ein Gehaltsplus von 8,5 Prozent mit einem Mindestbetrag in Höhe von 200 Euro. Die Arbeitgeber schlagen eine steuerfreie Prämie vor, die den Beschäftigen großteils noch heuer ausbezahlt werden soll und bieten 5 Prozent Erhöhung auf die kollektivvertraglichen Mindestgehälter. Die Gewerkschaft lehnt Einmalzahlungen ab und will angesichts der hohen Inflation ordentliche Gehaltssprünge sehen.

Wiesinger geht davon aus, dass eher die großen Handelsbetriebe und -ketten vom Streik betroffen sein würden, da diese besser gewerkschaftlich organisiert sind. Dennoch seien auch kleine Händler schon sehr nervös, weil sie um einen ihrer wichtigen Weihnachtseinkaufssamstage fürchten.

Von Gewerkschaftsseite ist inoffiziell zu hören, dass man von einem Streik ausgehe. Die Zustimmung des ÖGB wurde bereits eingeholt. Es dürfte sich aber um Warnstreiks von jeweils ein paar Stunden handeln. Inwieweit das für die Konsumenten tatsächlich spürbar sein wird, kann noch nicht abgeschätzt werden. In mehr als 300 Unternehmen gebe es jedenfalls Streikbeschlüsse aus dortigen Betriebsversammlungen, so die Gewerkschaft. Darunter befinden sich große Handelsketten - auch aus der Lebensmittelbranche -, Textilketten, Buchhändler, Großhändler und Baumärkte. "Sollte die Verhandlung heute platzen, können jederzeit Betriebsversammlungen aufgenommen werden, die dann in Warnstreiks übergehen", sagte Gewerkschafts-Chefverhandlerin Helga Fichtinger. Zunächst wären nur Betriebe, die einen Betriebsrat haben, dabei. Aber das Streikrecht sehe auch Möglichkeiten für Beschäftigte von Handelsfirmen ohne Betriebsrat vor.