Wird das Wasser an einem Getränkeautomaten gekauft, ist das rund um die Uhr möglich. Für einen Kauf im Einkaufscontainer ohne Personal gelten dagegen die gesetzlichen Öffnungszeiten.

Die meisten Beschäftigten haben in den vergangenen Monaten kräftige Gehaltserhöhungen bekommen. Doch der Handel spürt davon nichts. Das zusätzliche Geld würde in Auslandsreisen investiert, sagt der neue Handelsobmann in der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Martin Sonntag, im OÖN-Gespräch.