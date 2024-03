Handelskonzern Rewe ist an Signas "Lamarr" in Wien interessiert

Die Baustelle an der Mariahilfer Straße

Beim stillstehenden Signa-Kaufhausprojekt „Lamarr“ an der Wiener Mariahilfer Straße hat Insolvenzverwalter Clemens Richter, wie berichtet, den Verkaufsprozess eingeleitet. Es soll Interessenten geben. Lesen Sie zum Thema: Benko ist "de facto entmündigt" [OÖNplus] Der Handelskonzern Rewe (Billa, Penny, Bipa, Adeg) ist einer davon. "Wir arbeiten laufend an der Verbesserung und Weiterentwicklung unseres Filialnetzes und prüfen viele Entwicklungsmöglichkeiten in Wien, darunter