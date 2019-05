Handelskonflikt bedroht auch europäische Wirtschaft

Jetzt hat der US-Präsident noch draufgelegt: Sein Handelsbeauftragter Robert Lighthizer teilte in Washington mit, seine Behörde sei von Trump angewiesen worden, mit dem Prozess zu beginnen, die Zölle auch auf alle übrigen chinesischen Importe zu erhöhen – nämlich jene, die bisher von solchen Maßnahmen noch nicht betroffen gewesen seien. Details würden zu Wochenbeginn bekannt gegeben.

In dieser neuen Zollrunde gehe es um Waren im Wert von etwa 300 Milliarden Dollar (267 Milliarden Euro). Trump gab diese nächste Eskalationsstufe wenige Stunden nach Inkrafttreten einer Zollerhöhung für 5700 Warengruppen mit einem Volumen von 200 Milliarden Dollar bekannt. Demnach will Trump die gesamten chinesischen Importe kräftig verteuern. Auch diese sollen auf 25 Prozent steigen.

Experten warnten vor schädlichen Auswirkungen des Zollkrieges nicht nur auf China und die USA, sondern auch auf Europa und den Rest der Welt. Trumps Argumentation, dass die US-Wirtschaft von seinen Zöllen profitiere, weil sie die Kassen der US-Finanzbehörden füllten, wiesen Experten zurück. Zölle würden von Importeuren bezahlt und meist über höhere Preise an die Verbraucher weitergeleitet.

"Der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt ist ein Risiko für die Weltwirtschaft", warnte die Commerzbank in einer Analyse. Beide Länder seien eng miteinander und mit dem Rest der Welt verflochten. 19 Prozent der chinesischen Exporte gingen in die USA, während China sieben Prozent der US-Exporte aufnehme. Der Handelskrieg habe über Wertschöpfungsketten und auch in Drittländern schon heute "deutliche Spuren" hinterlassen.

Mögliche chinesische "Gegenzölle" werden auch Autobauer wie BMW und Mercedes treffen, die von ihren Werken in den USA nach China exportieren. Das trifft unmittelbar auch Zulieferer in Österreich. Der schon heute spürbare Rückgang des Handels droht, das Wachstum in China weiter zu bremsen, worunter Europas Exporteure leiden.

Trotz dieses verschärften Säbelrasselns blieben die Kommentare über den Verlauf der Verhandlungen zwischen den USA und China auf beiden Seiten zunächst freundlich: Trump bezeichnete die Handelsgespräche als "offen und konstruktiv". Chinas Chefunterhändler, Vizepremier Liu He, sagte: "Es ist normal und unausweichlich, kleine Rückschläge und Wendungen in Gesprächen zu haben." Gleichzeitig stellte Liu He ebenfalls höhere Sonderabgaben in Aussicht, nannte aber keine Details.

