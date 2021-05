Handelsketten impfen ab Mitte Mai

Lidl und Rewe (Billa, Penny, Bipa, Adeg und Sutterlüty) arbeiten zusammen: Geimpft wird ab 19. Mai an Firmenstandorten in Wien, Wiener Neudorf, in Privatkliniken in Salzburg, Graz und Wien sowie in öffentlichen Impfstraßen. Gemeinsam würden 45.000 Mitarbeiter bis Ende Mai geimpft. Spar und Hofer starten mit der Impfung ihrer Beschäftigten am 17. Mai.

Spar impft über 23 in ganz Österreich verteilte Impfstraßen. Bereits in den ersten 24 Stunden nach Freischaltung der Anmeldung hätten sich mehr als 10.000 der 50.000 Mitarbeiter angemeldet, teilte Spar mit. Die erste Impfung wird ab 17. Mai über einen Zeitraum von drei Wochen durchgeführt.