Handels-KV: Gehälter steigen im Schnitt um 2,35 Prozent

Im Schnitt steigen die Gehälter per 1. Jänner 2020 um 2,35 Prozent.

Bei den Einstiegsgehältern gibt es ein Plus von 2,5 Prozent, bei höherer Bezahlung beträgt das Plus 2,2 Prozent. Im zehnten und fünfzehnten Dienstjahr gibt es jeweils einen zusätzlichen Freizeittag. Man sei "recht zufrieden", sagte WKÖ-Handelsobmann Peter Buchmüller nach dem Abschluss der Verhandlungen vor Journalisten. "Wir können den Abschluss gut mitragen", so die gewerkschaftliche Chefverhandlerin Anita Palkovich von der GPA-djp.