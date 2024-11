Handels-KV: 350 Teilnehmer bei Kundgebung in Linz

Nach dem Scheitern der vierten Verhandlungsrunde kündigte die Gewerkschaft GPA rund um die Werbeaktion "Black Friday" Kundgebungen in Linz und Wien an. Freitag Mittag versammelten sich laut GPA Oberösterreich rund 350 Teilnehmer im Linzer Schillerplatz. Für Samstag sind Proteste in Wien geplant.

„Das Beharren der Arbeitgeber auf einer Gehaltserhöhung von nur 3,1 Prozent für 2025 ist angesichts der anhaltenden Teuerung eine Provokation“, sagte Wolfgang Gerstmayer, Geschäftsführer der GPA Oberösterreich. Sollte es bei der nächsten Runde keine Bewegung geben, plane die Gewerkschaft weitere Maßnahmen, heißt es. Notfalls müsse auch mitten im Weihnachtsgeschäft der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden.

Bild: GPA OÖ

Auch ein noch ausstehender Verhandlungstermin hatte Unmut bei den Gewerkschaftern ausgelöst: Noch während der Kundgebung sei allerdings der 3. Dezember vereinbart worden. Die Verhandlungen gehen damit nächste Woche in die fünfte Runde. Österreichweit sind 430.00 Angestellte und 15.000 Lehrlinge im Handel beschäftigt.

Möglicher Zweijahresabschluss steht im Raum

"Die Stimmung in den Betrieben ist aufgeheizt. Die Beschäftigten sind enttäuscht und haben die Nase voll von leeren Versprechungen und Reallohnverlusten", sagte Sabine Eiblmaier, Zentralbetriebsratsvorsitzende von Interspar Österreich. Man sei verhandlungsbereit, auch was einen Zweijahresabschluss betrifft.

Das Angebot der Arbeitgeber lag zuletzt bei einer Erhöhung der Gehälter um 3,1 Prozent für 2025 und um 0,5 Prozent für 2026, soweit die rollierende Inflation unter zwei Prozent liegt. Laut Arbeitgebervertreter Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel würden die Vertreter der Arbeitnehmer weiter einen Abschluss fordern, der sich angesichts der konjunkturellen Situation für die Handelsbetriebe einfach nicht ausgehe.

