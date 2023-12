Handels-Konflikt: Montagfrüh wird im Gewerbepark Ansfelden gestreikt

Ab 7.30 Uhr kommt es im Gewerbepark Ansfelden zu Warnstreiks bei Hofer, Forstinger, dm, Lidl, Billa Plus, Adler und NKD. Zwei bis drei Stunden werde die Aktion dauern, teilte die Privatangestellten-Gewerkschaft GPA den OÖNachrichten am Sonntag mit. Es sei also möglich, dass der Betrieb und damit das Einkaufen für Kunden beeinträchtigt werden, je nachdem wie das Unternehmen reagiere und ob es etwa Ersatzarbeitskräfte gebe.

Wie berichtet, war in der Nacht von Freitag auf Samstag auch die sechste Runde der Kollektivvertrags-Verhandlungen gescheitert. Nun will die Gewerkschaft den Druck wieder mit Warnstreiks und Kundgebungen erhöhen. Gestreikt wird morgen früh auch im Center West in Graz, und es soll in der steirischen Landeshauptstadt zu Aktionen auf der Wiener- und der Weinzöttlstraße kommen. Man agiere mit "konzentrierten Aktionen", erklärt die GPA, also nicht mit kleinen Ausständen in sehr vielen Betrieben, sondern mit wenigen größeren Aktionen, die auffallen sollen. Für Dienstag ist etwas in Wien und Sankt Pölten geplant, der Rest ist noch im Entstehen. Für Oberösterreich ist vorerst nichts anderes als morgen in Ansfelden geplant.

In der Nacht auf Samstag war mehr als neun Stunden verhandelt worden. Es sei an den "wirtschaftlichen Rahmenbedingungen" gescheitert, sagte Wirtschaftskammer-Handelsobmann Rainer Trefelik nach dem Abbruch der Gespräche. "Wir haben verschiedenste Varianten durchgerechnet", so Trefelik. Ein Gehaltsplus von 8,2 Prozent wäre "vorstellbar gewesen", mehr sei "nicht leistbar" für die Betriebe. Die rollierende Inflation von Oktober 2022 bis September 2023 lag bei 9,2 Prozent.

Die gewerkschaftliche Chefverhandlerin Helga Fichtinger kritisierte "die Hinhaltetaktik" der Arbeitgeber. "Das ist nicht fair." Die Gewerkschaft hat nach eigenen Angaben einen sozial gestaffelten Gehaltsabschluss zwischen 8,58 und 9,38 Prozent vorgeschlagen. Das wäre im Schnitt ein Gehaltsplus von 8,96 Prozent. Auch eine Öffnungsklausel für Betriebe in wirtschaftlichen Schwierigkeiten lag offenbar auf dem Tisch. Laut Gewerkschaft haben die Arbeitgeber nur ein Plus von acht Prozent plus zehn Euro angeboten.

Fichtinger drängt nun auf Gespräche auf "höherer Ebene", etwa zwischen ÖGB-Chef Wolfgang Katzian und Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer. Eine weitere KV-Verhandlungsrunde ist für nächste Woche derzeit nicht geplant.

Aufgrund der gescheiterten Verhandlungen empfiehlt die Bundessparte Handel ihren Mitgliedsbetrieben nun eine freiwillige Erhöhung der kollektivvertraglichen Mindestgehälter um acht Prozent. Das unterstützt der Handelsverband. Eine Empfehlung biete "keine Rechtssicherheit", kritisierte Fichtinger.

Die KV-Gespräche laufen seit Ende Oktober und waren von Betriebsversammlungen, öffentlichen Kundgebungen und Warnstreiks im Weihnachtsgeschäft begleitet. Die Gewerkschaft war mit der Forderung nach einem Gehaltsplus von elf Prozent in die Verhandlungen gegangen. Die Arbeitgeber hatten ihr Eröffnungsangebot erst in der dritten Runde mit einem Plus von fünf Prozent und einer Einmalzahlung von 800 Euro gelegt.

Beim Handels-KV geht es um die Gehälter von 430.000 Angestellten und 15.000 Lehrlingen. Es ist der größte Branchen-Kollektivvertrag in Österreich. Knapp zwei Drittel der 430.000 Angestellten sind Frauen, im Einzelhandel liegt der Frauenanteil noch etwas höher. Knapp 60 Prozent der Frauen im Handel arbeiten Teilzeit, bei Männern liegt die Teilzeitquote bei rund 13 Prozent.

Autor Alexander Zens