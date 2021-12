Handel und Wirte dürfen schon am Freitag aufsperren

Das gaben Landesrat Markus Achleitner, Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer und Arbeiterkammer-Präsident Andreas Stangl am Vormittag in einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt.

Geschäfte dürfen demnach am Freitag von 6 bis 21 Uhr aufsperren, am Samstag von 6 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr aufsperren. Am Sonntag dürfen aber nur jene Händler verkaufen, die vom Lockdown betroffen waren. Gleichzeitig startet das Land ein Gewinnspiel: Wer in Oberösterreich zwischen 17. Dezember und 8. Jänner einkauft, kann seine Rechnung auf der Homepage www.ooe-weihnachtsshopping.at hochladen. 10.000 Rechnungen bis zu einem Betrag von 200 Euro werden gezogen.

Darüber hinaus will das Land eine Regionalprämie für jetzt investierende Kleinunternehmer auflegen und auch das Budget für die Nachversorger-Förderung von 2,5 auf vier Millionen Euro aufstocken. Insgesamt will das Land zehn Millionen Euro, um die Folgen des Lockdowns für Kleinerunternehmer abzufedern.

Auch die Wirtschaftskammer will mit der Aktion „Cashback“ das Einkaufen in Oberösterreich fördern.

Hummer, Stangl und Achleitner appellierten an die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher, nicht im ausländischen Onlinehandel sondern bei den regionalen Geschäften einzukaufen. Sie verwiesen auch darauf, dass Einkaufen während der kommenden Lockdown-Tage in anderen Bundesländern oder im Ausland nicht nur nicht gewünscht, sondern auch verboten ist.