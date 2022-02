Handel: Umsatzschub durch Ende der 2G-Regel

Die Aufhebung der 2G-Regel habe am Samstag bundesweit um ein Fünftel mehr Kunden gebracht. Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will erwartet für den stationären Handel eine Umsatzsteigerung von rund 200 Millionen Euro wöchentlich im Vergleich zu den letzten 13 Wochen.

"Der erhöhte Kundenandrang ist in den ländlichen Regionen noch deutlich stärker ausgeprägt als in den Ballungszentren", sagte Will. Viele Schnäppchenjäger wollten offenbar noch rechtzeitig Geschenke für den Valentinstag am Montag besorgen. Der Valentinstag zähle zu den wichtigsten Shoppingevents des Jahres und werde heuer bis zu 128 Millionen Euro Mehrumsatz in die Kassen der krisengebeutelten Handelsbetriebe spülen, hofft der Handelsverband.

Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer, bleibt bezüglich Ende der 2G-Regel vorsichtig. Erst in der zweiten Februarhälfte werde man klarer sehen, wie viel Umsatzzuwachs es bringe. Aber jeder Lockerungsschritt sei wichtig, etwa die Aufhebung der 2G-Regel in der Gastronomie in einer Woche.