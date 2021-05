Handel marschiert gemeinsam

Seit Jahren arbeitet die EU an der Bewertung von sogenannter neuer Gentechnik, die bisher in Gesetzen nicht behandelt wird. Im Kern geht es um die Deklaration: als Züchtung oder gentechnisch verändert. Eine jüngste Studie legt nahe, dass die EU-Kommission diese Verfahren als Züchtung einstuft – eine Ausschilderung als gentechnisch verändert würde damit unterbleiben. Der Handel sieht Konsumenteninteressen in Gefahr.