Handel hofft auf Geschenke in letzter Minute

Weihnachten steht vor der Tür – und damit auch das Finale im Adventgeschäft im Handel. Etliche Händler hoffen auf die Kauflaune der Konsumenten und Geschenke in letzter Minute.

Der heutige Montag sei "im Lebensmittelhandel traditionell der umsatzstärkste Tag des Jahres. Da geht die Post ab", sagte Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands. Am vierten Adventsamstag sei die Kundenfrequenz um ein Fünftel höher gewesen als im vergangenen Jahr, sagte Will. Shoppingcenter, Fachmarktzentren und Einkaufsstraßen verzeichneten eine rege Nachfrage. Profitiert hätten vor allem die Mode-, Buch-, Drogerie-, Tierbedarf- und Spielzeughändler.

Zehn Prozent sind Gutscheine

Der stationäre Handel profitiere kurz vor den Feiertagen auch davon, dass sich die Zustellung in vielen Fällen nicht mehr ausgehe. Und Fernostplattformen seien im Weihnachtsgeschäft weit abgeschlagen.

Da zu Weihnachten viele Gutscheine verschenkt werden, rechnet der Handelsverband zwischen Weihnachten und Neujahr mit einem Umsatzanteil am Weihnachtsgeschäft von rund zehn Prozent.

