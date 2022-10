Handel gegen Industrie: Lieferstopp von Mars bei Rewe

Der Lebensmittel- und Tierfutter-Konzern Mars, mit weltweit 115.000 Mitarbeitern und bekannt für Schokoriegel wie Mars, Twix und Snickers, liefert momentan keines seiner zahlreichen Produkte an die Märkte der Rewe-Gruppe wie Billa und Bipa. Auch Reis der Marke Ben’s oder die Kaugummis Wrigley’s und Orbit sowie Hunde- und Katzenfutter der Marken Pedigree und Whiskas werden aktuell nicht bezogen, bestätigte Rewe-Sprecher Paul Pöttschacher den OÖNachrichten einen Bericht der Salzburger Nachrichten.

"Keine leeren Regale"

Hintergrund für den Lieferstopp sind aus Sicht des Handels nicht nachvollziehbare Preissteigerungen. "Im Sinne unserer Kunden können wir diese nicht einfach so durchwinken", so Pöttschacher. Dass ein so bedeutender Lieferant wie Mars de facto aus dem Regal fliegt, hat es bis dato nicht gegeben. Man sei jedoch bemüht, so Rewe, den Kunden andere Marken und Eigenmarken als Ersatz anzubieten. Wie lange die Mars-Lagervorräte reichen, könne man nicht sagen, das hänge vom jeweiligen Standort ab. Die Kunden müssten jedenfalls "keine leeren Regale fürchten".

Wie hoch die geforderten Preiserhöhungen sind, wollte Rewe nicht bekannt geben. Der Chef der Einkaufsorganisation Top-Team für Transgourmet, Unimarkt und Eurogast hat jedenfalls laut Branchenzeitschrift "Regal" der Industrie einen Brief geschrieben, in dem er ankündigt, "Preiserhöhungen im mehrfach zweistelligen Prozentbereich" abzulehnen, bei denen der "direkte Konnex zu marktbasierten Preiserhöhungen nicht herstellbar ist". Das Vorgehen mancher Industriepartner sei sogar "unmoralisch", manche würden ihre Marktstellung ausnutzen.

Die Marktstellung des Mars-Konzerns ist definitv stark. Dennoch wehren sich Händler, nicht nur in Österreich. Auch Edeka in Deutschland und Coop in der Schweiz haben mehrere Mars-Produkte gestrichen. In Österreich gebe es laut Rewe auch Preisprobleme mit anderen internationalen Marken wie Philadelphia (Mondelez) oder Pringles-Chips von Kellogg’s. (uru)