Hali mit Umsatzplus und neuem Standbein

Der Büromöbelhersteller hali mit Sitz in Eferding will verstärkt Möbel für andere Tischlerei- und Einrichtungsfirmen fertigen. Der 2021 gegründete Geschäftsbereich firmiert nun unter dem neuen Namen "hali friends", teilte hali am Montag in einer Presseaussendung mit. 2024 hat das Unternehmen seinen Umsatz von 63,5 Millionen Euro 2023 auf rund 67 Millionen Euro gesteigert.

"Wir unterstützen hier Tischlerei- und Einrichtungsbetriebe, wenn kurzfristig Personal- oder Zeitkapazitäten in der Produktion fehlen oder große Aufträge angenommen werden wollen", sieht Geschäftsführer Daniel Erlinger den Bereich "hali friends" als "verlängerten Arm" seiner Kunden. Eine Million Euro wurde in eine neue roboterunterstützte Montagelinie investiert. Die 250 Mitarbeitenden von hali fertigen jährlich rund 135.000 Büromöbel. Das Unternehmen verfügt über sieben Vertriebsniederlassungen, bearbeitet werden der österreichische und süddeutsche Markt.

