Halbleiterspezialist Infineon sichert sich 2-Milliarden-Kredit

Infineon sichert sich frisches Kapital: Mit einer "revolvierenden Kreditlinie" - also einem Kredit bei dem mehrmals Geld abgerufen und zurückgezahlt werden kann. Der Kredit in Höhe von 2 Milliarden Euro, an dem insgesamt 14 nationale und internationale Banken aus Europa, Amerika und Asien beteiligt sind, hat eine Laufzeit von fünf Jahren.

Mit Zustimmung der finanzierenden Banken könne er zweimal - jeweils um ein Jahr - verlängert werden, heißt es in einer Pressemitteilung von Infineon. Die Transaktion sei Ausdruck des großen Vertrauens, das Infineon bei seinen Bankpartnern genieße. Mit dem Geld ergänze das Unternehmen seine Liquiditätsposition für allgemeine Unternehmenszwecke.

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Das Unternehmen mit Hauptsitz in München hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. In Österreich hat Infineon Standorte in Villach, Graz, Klagenfurt, Linz und Wien.

