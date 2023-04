Halbleiter: „Ich möchte das kein zweites Mal erleben“

Es geht um Mikro- sowie Millimeter – und Milliardensummen. Bis 2030 soll ein Fünftel aller Halbleiter weltweit in Europa entstehen. Derzeit ist es ein Zehntel. Den steinigen Weg dorthin ebnen soll der so genannte European Chips Act. Die Verhandlungen in Brüssel sind in der Zielgeraden, die Diskussionen in Politik und Wirtschaft lebhaft.