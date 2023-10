Halbjahr: 16 Prozent weniger Einfamilienhäuser verkauft

3890 Transaktionen gab es in diesem Bereich, um 743 bzw. 16 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das teilte das Immobilienmakler-Netzwerk Remax mit.

Rückgänge in allen Bundesländern

In allen Bundesländern gab es Rückgänge, den geringsten in der Steiermark (minus 8,4 Prozent), den höchsten im Burgenland (minus 34,2 Prozent). In Oberösterreich wurden 711 Einfamilienhäuser verkauft, minus 9,1 Prozent. Der typische Preis für ein Einfamilienhaus in Österreich lag bei 350.473 Euro nach 347.313 Euro vor einem Jahr, also gab es hier noch einmal ein kleines Plus von 0,9 Prozent. Die allgemeine Inflation betrug im gleichen Zeitraum acht Prozent. In Oberösterreich kostete ein Einfamilienhaus im Durchschnitt 343.996 Euro, plus 0,4 Prozent.

Zwischen 2013 und 2022 lag der Durchschnitt der jährlichen Preissteigerungen in Österreich bei 6,9 % Prozent, im Jahr 2021 bei 13,5 und im Vorjahr bei 13,1 Prozent.

Merkliche Entspannung bei Einfamilienhauspreisen

"Wie im Vorjahr bereits von uns prognostiziert, kam es im Jahresvergleich zu einer merklichen Entspannung bei den Einfamilienhauspreisen, in vielen Regionen sind bereits rückläufige Preise zu sehen", sagt Bernhard Reikersdorfer, Geschäftsführer von Remax Austria. Das Angebot sei zuletzt gestiegen. "Wer kaufen möchte, hat eine wesentlich größere Auswahl als noch vor einem Jahr. Das sind die guten Nachrichten. Die aktuellen Rahmenbedingungen, wie die hohe Inflation, die hohen Energiekosten, vor allem aber die höheren Zinsen und die verschärften Kreditvergaberichtlinien haben jedoch dazu geführt, dass immer weniger Österreicherinnen und Österreicher ihren Traum vom Einfamilienhaus verwirklichen können. Das bestätigen auch die zuletzt stark rückläufigen Verbücherungszahlen."

