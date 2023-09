Haka kauft Villeroy & Boch in Mondsee

Der Trauner Küchenspezialist Haka erweitert seine Produktion und übernimmt die Mondseer Bademöbelproduktion von Villeroy & Boch in Mondsee. 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das bestätigte Haka-Geschäftsführer Mario Stifter. Damit wächst der Beschäftigtenstand von Haka auf 260.

Villeroy & Boch ist in Mondsee auf die Erezugung hochwertiger Badezimmermöbel spezialisiert. Diese würden in den nächsten ein bis eineinhalb Jahren noch weiter für den deutschen Konzern produziert, sagt Stifter.

Für Haka ging es aber vor allem darum, die eigenen Kapazitäten zu erweitern. Die hochwertigen Holzfurniere und Lackiererei würden sehr gut zu Haka passen.

„Haka gibt den Mitarbeitern in Mondsee eine neue Heimat“, sagt Haka-Eigentümer Gerhard Hackl. Er stehe zum Standort Österreich, auch wenn die Rahmenbedingungen oft nicht einfach seien. Aber wir produzieren dort, wo es bereits Betriebsstätten gibt. Haka produziert seit 1930.

Autor Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion Dietmar Mascher