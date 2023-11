Haka in Traun: Eigentümer, bitte übernehmen Sie!

Bild: Peter C. Mayr

Nur dreieinhalb Jahre sind vergangen, seit Mario Stifter (44) die Alleingeschäftsführung des Küchen- und Möbelherstellers Haka in Traun vom Eigentümer Gerhard Hackl (60) übernommen hat. Nun kommt es per Ende Jänner zu einer "einvernehmlichen Trennung", wie beide bestätigen. Hackl übernimmt in diesen schwierigen Zeiten, nachdem er sich nach 27 Jahren aus der Firmenleitung 2020 zurückgezogen hat, wieder das Zepter im Familienbetrieb.