Haimbuchner: "Wachkoma" im Wohnbau beendet

Das erste Halbjahr sei besonders arbeitsintensiv gewesen, weil Unklarheiten und Falschinformationen rund um das Wohnbaupaket der Bundesregierung viele ratlos zurückgelassen hätten, sagte Manfred Haimbuchner (FP) am Freitag. Der Landeshauptmann-Stellvertreter und Wohnbaureferent zog Bilanz und gab Ausblick. Der Einbruch in der Baubranche nach Überhitzung und die Unsicherheiten wegen des Bundes versetzten den Wohnbau ihm zufolge in ein "Wachkoma", das das Land beendet habe.

Im ersten Halbjahr wurde die Förderung von 410 Wohnungen im mehrgeschoßigen Wohnbau zugesichert (2023: 569). Haimbuchner erwartet, im Gesamtjahr wieder rund 2000 zu schaffen. Wie berichtet, bekommen am Montag die ersten 155 Häuslbauer die neuen 1,5-Prozent-Darlehen bewilligt.

Das Land hat im ersten Halbjahr außerdem die Sanierung von 2143 Wohnungen gefördert (plus 60 Prozent). Haimbuchner kündigte für heuer eine Änderung der Sanierungsförderung im mehrgeschoßigen Wohnbau im Sinne der Nachverdichtung an, sie soll ähnlich attraktiv wie die Neubauförderung werden. Bei den Einfamilienhäusern hat das Land im ersten Halbjahr 1243 Sanierungen gefördert (Vorjahr: 1417).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Manfred Haimbuchner Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.