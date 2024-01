Haimbuchner: "Der Wohnbau wurde von vielen Seiten totgesagt"

2311 geförderte Wohnungen im mehrgeschoßigen Mietwohnungsneubau wurden im vergangenen Jahr in Oberösterreich errichtet oder zugesichert. Das seien um 956 mehr als im Jahr zuvor (1355) und so viele wie noch nie in seiner Zeit als Wohnbaureferent, sagte Haimbuchner heute, Dienstag, bei einem Pressegespräch in Linz. Er ist seit 2009 für den Wohnbau zuständig.