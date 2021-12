Hagelversicherung: Kein Respekt vor dem Boden

"Der sorglose und kapitalgetriebene Umgang mit unserer Ressource Boden hat in den vergangenen drei Jahrzehnten unser Land brutal verschandelt und zerstört. Durch eine nicht optimal funktionierende Raumordnung haben wir heute eine Landschaft mit Einkaufszentren, Gewerbeparks und zum Teil hässlichen Siedlungen", schimpft der Vorstandsvorsitzende der Österreichischen Hagelversicherung, Kurt Weinberger, in einer Presseaussendung.

Die jüngsten Zahlen des Bundesumweltamtes, aufgrund dessen Berechnungen der Bodenverbrauch ausgewiesen wird, zeigen, dass die Zunahme des Bodenverbrauchs in den vergangenen Jahren gebremst werden konnte. Weinberger weist aber darauf hin, dass die Flächenversiegelung stärker zunehme als die Bevölkerung. Und Weinberger vergleicht langfristig: Seit 2001 sei der Bodenverbrauch mit 27 Prozent deutlich schneller als die heimische Bevölkerung (plus elf Prozent) gewachsen. Der Bodenverbrauch stelle weiterhin eines der brennendsten Umweltprobleme dar, so Weinberger.

Österreichs Ziel laute seit 2002, nur 2,5 Hektar pro Tag zu verbauen, derzeit würden täglich 11,5 Hektar verbaut. Die Hagelversicherung weist darauf hin, dass immer mehr Platz fürs Wohnen, aber weniger Fläche zur Lebensmittelproduktion zur Verfügung stehe. "Wir nehmen uns wertvolle Agrarflächen für die Versorgung der Bevölkerung. Die steigende Produktivität in der Landwirtschaft kann das nicht kompensieren", heißt es von der Hagelversicherung.

Laut Umweltbundesamt gibt es in Österreich 40.000 Hektar leerstehende Gewerbe-, Industrie- und Wohnimmobilien. Deren Revitalisierung sei teurer als ein Bau auf der grünen Wiese. Die Hagelversicherung fordert daher finanzielle Anreize und einen Widmungsstopp für neues Bauland. Auch verweist Weinberger auf die Schweiz: Dort seien die produktivsten Landwirtschaftsböden gesetzlich vor Verbauung geschützt.

Teure Katastrophen:

Stürme in den USA und Überschwemmungen in Europa machen 2021 zu einem der teuersten Naturkatastrophenjahre. „Die Überschwemmungen in Deutschland und den Nachbarstaaten waren die teuerste Naturkatastrophe in der Region seit 1970 und die zweitteuerste weltweit, nach dem Hochwasser in Thailand im Jahr 2011“, hieß es in einer Studie. Die weltweiten Schäden summieren sich auf 105 Milliarden US-Dollar (93 Milliarden Euro), teilt die schweizerische Swiss Re mit. Das ist 17 Prozent mehr als 2020 und der vierthöchste Wert seit Beginn der Erfassungen 1970.

Einschließlich der nicht versicherten Schäden summierten sich die wirtschaftlichen Folgen von Naturkatastrophen in diesem Jahr gemäß der Studie auf 250 Milliarden Dollar, fast ein Viertel mehr als im Jahr 2020.