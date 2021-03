Häuser im Schnitt um 8,9 Prozent teurer

Das gab die Statistik Austria am Freitag bekannt. Damit lag das Plus deutlich über dem Durchschnitt von 5,9 Prozent der jährlichen Zuwachsraten seit 2010.

"Besonders gefragt waren Wohneinheiten im ländlichen Raum", sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. So wurden im Vergleich zu 2019 gleich um ein Fünftel mehr Wohnungen im dünn besiedelten Raum verkauft, in Gemeinden bzw. Städten und Vorstädten mittlerer Größe betrug das Plus 13 Prozent. Im dicht besiedelten Raum gab es ein Minus von knapp einem Prozent. Insgesamt wurden um 5,7 Prozent mehr Wohnungen und Häuser durch private Haushalte gekauft als noch ein Jahr zuvor. Häuser wurden im Schnitt um 8,9 Prozent teurer, Eigentumswohnungen um 7,2 Prozent. Den größten Anstieg der Häuserpreise gab es in Salzburg mit 13 Prozent (Oberösterreich plus 6,7 Prozent). Bei den Wohnungspreisen in den Landeshauptstädten lag ebenfalls Salzburg an der Spitze (plus 13,6 Prozent), in Linz betrug die Teuerung 0,8 Prozent.

