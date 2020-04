Härtefallfonds: Kritik wird lauter

Seit Montag können Kleinunternehmer und andere Selbstständige um weitere Finanzhilfen in der Corona-Krise ansuchen. Hundertausenden Ein-Personen-Unternehmen soll der so genannte Härtefallfonds helfen, über die Runden zu kommen. Zur Verfügung stehen bis zu 2000 Euro drei Monate lang, also insgesamt bis zu 6000 Euro. Betroffene bekommen, wenn sie eine "wirtschaftlich signifikante Bedrohung durch COVID-19" nachweisen, in der Regel 80 Prozent des Verdienstentgangs ersetzt.

Seit dem Start der zweiten Phase des Härtefallfonds für Selbstständige Montagmittag hat die Wirtschaftskammer bis Montagabend rund 27.500 Anträge erhalten.Die Unterstützungsleistung für Betroffene kann auf der Website der Wirtschaftskammer beantragt werden.

Doch viele der Betroffenen fühlen sich von der Wirtschaftskammer im Stich gelassen, die für die Abwicklung der Hilfe zuständig ist. Die Berechnung der Hilfe sei zu kompliziert und bürokatisch. Der Härtefallfonds sei ein wirksames Schnellhilfeinstrument, sagte dazu Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf im "ZiB 2-"Interview Montagabend. Die aktuelle Kritk könne er nicht nachvollziehen.

Schon im Ö1-Morgenjournal am Montag hatte Kopf Bedenken von Unternehmern beim Umgang mit sensiblen Daten zurückgewiesen. Die Prüfung der Anträge sei automatisiert. Sie erfolge "über eine automatisierte Schnittstelle zum Steuerakt", so der Wirtschaftskammer-Generalsekretär. "Da schaut kein Mitarbeiter physisch hinein."

Nach Kritik an den Anspruchskriterien ist die Definition eines Härtefalls gelockert worden. In der zweiten Phase sind auch Mehrfachversicherte berechtigt. Nebeneinkünfte sind kein Ausschlusskriterium mehr und auch Gutverdiener, die vor der Krise mehr als 5000 Euro brutto im Monat verdient haben, gelten nun als Härtefälle. Ebenfalls gestrichen wurde die Untergrenze von rund 460 Euro monatlich.

