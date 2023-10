Mühlviertler Händler für Poolzubehör ist pleite

Über das Vermögen der Poolz Trade GmbH aus Engerwitzdorf ist heute, Mittwoch, am Landesgericht Linz ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das berichten die Gläubigerschüzter KSV und AKV. Freies Vermögen in Höhe von 88.600 Euro stehen demnach Passiva in Höhe von 2,6 Millionen Euro gegenüber. Ein Dienstnehmer sowie 18 Gläubiger sind betroffen.

Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und handelte international mit Pool- und Wellnesszubehör. Während der Coronapandemie, als viele private Schwimmbäder errichtet wurden, war die Nachfrage gut. Infolge von Lieferengpässen wurden Großbestellungen bei chinesischen Herstellern getätigt. 2022 erfolgte ein Nachfrageeinbruch. Das Unternehmen sitzt daher auf hohen Lagerbeständen. Poolz hatte noch offene Forderungen gegenüber der deutschen Pool+Sauna Bräunig GmbH, die aber nicht mehr einbringlich sind, weil das Unternehmen ebenfalls Insolvenz anmelden musste. Das Unternehmen soll geschlossen werden.

