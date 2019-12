Der überraschende Beschluss des Parlaments vom 19. September, Hackler ab 62 Lebensjahren und 540 Beitragsmonaten wieder ohne Abschlag in Pension gehen zu lassen, hat Tausende von Österreichern in dieser Altersgruppe elektrisiert. Es geht um 10.000 Euro und mehr an Zusatzeinkommen, das sie sich bis zum Lebensende noch sichern können.