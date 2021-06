Hackerangriff: Molkerei nicht lieferfähig

Wegen eines Hackerangriffs kann die Molkerei Salzburgmilch den Handel seit Tagen nicht beliefern: Die EDV-Systeme in der Zentrale in Salzburg-Itzling sowie in der Käserei in Lamprechtshausen funktionieren nicht.

Die Bauern konnten ihre Milch zwar anliefern, sie wird auch verarbeitet (zum Teil händisch), die Auslieferung steht aber seit Tagen still, weil die Server der Logistik lahmgelegt sind. Auch das Hochregallager funktioniert nicht. Die Zeit tickt: Binnen acht Tagen ist Frischmilch ungenießbar. 800.000 Liter Milch werden täglich angeliefert.

Nun ermittelt das Landeskriminalamt Salzburg. Zuletzt hatte es auch Angriffe auf Molkereien in Deutschland gegeben.