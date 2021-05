In North Carolina waren und sind drei Viertel der Tankstellen ohne Benzin, weil die Betreibergesellschaft Colonial durch einen Hackerangriff Systeme vom Internet nehmen musste, um nicht einen noch größeren Schaden zu riskieren. Der Betrieb der Pipeline kam dadurch komplett zum Erliegen, was in Teilen des Landes Benzin-Engpässe verursachte.