Die Idee entstand an der Fachhochschule Wels, als Klaus Haberl, Jürgen Traxler und David Kieslinger einen Heißluft-Pizzaofen zur Selbstbedienung für ihre Studienkollegen in der Mensa erfanden. Vor elf Jahren gründeten die drei schließlich das Unternehmen BistroBox, Sitz ist in Holzhausen im Bezirk Wels-Land.