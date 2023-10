Habau wollte Zwei-Milliarden-Marke überspringen, schafft es aber noch nicht

Die Aurachbrücke an der Westautobahn bei Regau ist eines der großen Projekte von Habau.

Von übervollen Auftragsbüchern zum massiven Einbruch im privaten Wohnbau: So entwickelt sich die Baukonjunktur. Eine "Delle" gebe es auch bei Österreichs viertgrößtem Baukonzern, Habau mit Zentrale in Perg, sagt Geschäftsführer Hubert Wetschnig. Wegen inflationsbedingter Preissteigerungen und der Übernahme des 150-Millionen-Euro-Unternehmens Schick in Deutschland sollte die Bauleistung von Habau über zwei Milliarden Euro steigen. Das geht sich aber doch nicht aus, weil der Hochbau schwächelt.