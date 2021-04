Gutes Image der Landwirte

Allerdings ist deren Selbstbild deutlich schlechter als die Außenwahrnehmung: Nur 51 Prozent der Bauern sehen ihr eigenes Image positiv. Dass 87 Prozent der Befragten bereit wären, für Produkte mit höheren Tierwohlstandards mehr zu bezahlen, müsste sich erst in den Kaufentscheidungen niederschlagen, so Ministerin Elisabeth Köstinger. Die Umfrage unter 1033 Österreichern wurde im Auftrag der ARGE Bäuerinnen in Kooperation mit der "Nachhaltigen Tierhaltung Österreich" vom Marktforscher Keyquest gemacht.

