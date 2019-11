Gute Ideen in der Forschung, die Länder verbinden

Daniil Umanski nimmt das Kabel in die Hand, dann ein zweites. Leicht drückt er auf den einen Knopf, das kleine Boot auf dem Bildschirm neigt sich gefährlich nach links. Die Figuren, die darin sitzen, drohen herauszufallen. Schnell drückt Umanski den zweiten Knopf. Das Boot richtet sich wieder aus. Alles gut.

„Mit diesem einfachen Spiel unterstützen wir die Therapie von Menschen mit Autismus“, sagt der Professor. „Sie treten spielerisch mit anderen in Kontakt, und das nicht nur während der Therapie, sondern auch zu Hause mit den Familienmitgliedern.“ Umanski lehrt am „Institute of Technology“ in Holon, einer Stadt mit 190.000 Einwohnern unweit von Tel Aviv. Projekte wie diese machen die Hochschule, an der Medizintechnik ebenso gelehrt wird wie Computerwissenschaft oder Design, ganz speziell. Und es gibt bereits eine Verbindung nach Linz - eine Kooperation mit der Kunstuniversität.

„Es ist wichtig, über Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten“, sagte Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer. Soeben haben er und Gerald Reisinger, Geschäftsführer der Fachhochschulen Oberösterreich, eine weitere Kooperation unterschrieben. „Ich erwarte mit, dass es Lösungen für Problemstellungen, die es in Israel vielleicht schon gibt, gemeinsam mit unseren Forschern in Oberösterreich bearbeitet werden“, sagte Berthold Kerschbaumer von der FH Hagenberg, der Reisinger und Stelzer wie Roland Markus Hinterhölzl von der FH Wels nach Holon begleitet hatte.

Überschneidungen gebe es genug, auch in den Bereichen Cyber Security, in denen die Hochschulen in Israel führend sind. Auch deshalb, weil das Militär eine treibende Kraft darstellt. Drei Jahre beträgt die Wehrpflicht bei den Männern, 21 Monate bei den Frauen. „Schon dort beginnt die Selektion für die spätere Ausbildung“, erklärt Karin Kosina, Innviertlerin und stellvertretende Missionschefin an der österreichischen Botschaft in Tel Aviv. „Wegen der politischen Lage ist es in Israel ja offensichtlich, warum man ein Heer benötigt, die drei Jahre werden deshalb nicht als notwendiges Übel in Kauf genommen. Beim Militär wird die innovative Denkweise geschult, auch deshalb hat Israel so viele erfolgreiche Startups in diesem Bereich.“ Nächstes Jahr startet in Holon ein neuer Studienzweig - Digital Health. Auch das für Oberösterreich von größtem Interesse. Die technischen Herausforderungen für das Personal in Medizin und Pflege steigen, der Einsatz großer Datenmengen ist Chance und zusätzlicher Aufwand zugleich, das erfordere Spezialisten.

Und am Ende wären wir wieder am Anfang, bei den guten Ideen, die Länder verbinden sollen. In einem Video zeigt Professor Umanski, was aus dem Zusammenwirken von zwei seiner Studenten mit einem Parkinson-Patienten entsprang. Sie fanden heraus, dass Gewichte an den Händen das Zittern deutlich verringerten. Sie entwarfen einen Handschuh, dessen Gewicht mit Bleieinsätzen zu steuern ist. Mit diesem Handschuh kann der Mann die Tastatur an seinem Laptop wieder bedienen. Und so wie er vielleicht auch bald andere - in Oberösterreich.

Artikel von Thomas Arnoldner Stellvertretender Chefredakteur, Chef vom Dienst t.arnoldner@nachrichten.at