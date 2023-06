Gute Getreideernte, niedrigere Preise

Für eine Tonne Weizen werden an der Pariser Warenterminbörse Euronext derzeit etwa 231 Euro bezahlt. "Die Stimmung der Ackerbauern ist im Keller", sagte Kammerpräsident Josef Moosbrugger am Donnerstag. Ihnen machten hohe Preise für Betriebsmittel und der Mangel an Pflanzenschutz-Wirkstoffen zu schaffen. Bei Herbstkulturen wie Zuckerrüben und Kürbis rechnet die Kammer mit geringeren Erntemengen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper