Tourismus: Gute Buchungslage in Österreich

Urlaub in Österreich ist gefragt: Allein 20 Millionen Nächtigungen entfielen auf die Sommermonate Mai und Juni. Gegenüber dem Vorjahr waren österreichische Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen im Juni mit 12,4 Millionen Nächtigungen um 3,4 Prozent besser gebucht als 2022.

"Nach einem starken Saisonauftakt hat der Tourismus auch im Juni weiter zugelegt. Die Nachfrage nach Urlaub in Österreich wird zu 70 Prozent von Gästen aus dem Ausland getragen, während die Nächtigungen von Gästen aus dem Inland wieder auf das Vor-Corona-Niveau gesunken sind", sagte Tobias Thomas, Generaldirektor der Statistik Austria. Die Liste der Nächtigungen von ausländischen Gästen führt Tirol mit 2,9 Millionen vor Salzburg und Wien an. Oberösterreich verzeichnete im Juni 424.000 Nächtigungen von Auslandsurlaubern, ein Plus von 14,5 Prozent. Etwas mehr, nämlich 464.000 Nächtigungen, entfielen auf einheimische Gäste.

Die Österreicher selbst urlaubten im Juni am liebsten in Kärnten, hier wurden 700.000 Nächtigungen gezählt.

Weniger deutsche Gäste

Die Statistik Austria analysierte auch die Herkunftsländer: Nächtigungen von Gästen aus Deutschland, dem stärksten Markt, haben im Juni um 2,4 Prozent abgenommen. Dafür stieg die Zahl der hier übernachtenden Niederländer um 16,5 Prozent.

Insgesamt lag die Zahl der Nächtigungen im ersten Halbjahr mit 74 Millionen nur knapp unter dem Niveau vor der Pandemie. So wurden 2019 76 Millionen Nächtigungen in den österreichischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen registriert.

